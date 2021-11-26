6 خطوات مهمة لاختيار ألوان الطلاء الداخلية المناسبة للمنزل بمساعدة "دهانات الجزيرة"

انتقاء اللون المناسب يضفي لمسة تجديدية جميلة على المنزل

يتطلّب اختيار ألوان طلاء المنزل وقتاً للتأمل والتفكير، فيمكن للطلاء أن يضفي لمسة تجديدية جميلة في المنزل في حال انتقيت اللون المناسب. إذا كنت تعرف كيفية اختيار ألوان الطلاء للمنزل، فيمكنك تجديد منزلك في وقت أقل، وتصميم الغرف بسهولة. أعدّت دهانات الجزيرة دليلًا من أجلك ليساعدك على اختيار ألوان الطلاء الداخلية للمنزل في 6 خطوات سهلة.

1.تحليل ديكورات المنزل

تساعد ألوان الديكورات في كل غرف المنزل على تحديد التشكيلة المناسبة من ألوان الطلاء لكل غرفة، وتساعد أيضاً في تقليل عدد الخيارات الأنسب لك. مثلاً، يجب أن يعكس لون الطلاء الحالة المزاجية التي تريدها في الغرفة، ويجب أن يتناسب مع الهندسة المعمارية لها أيضاً.

2.توجّهات السوق

تقدّم "دهانات الجزيرة" لك أكثر الألوان مبيعاً، وذلك بهدف إبقاء العملاء مطّلعين على ألوان طلاء المنازل المستخدمة حديثاً. فيمكنك الآن التحقق من أكثر ألوان الطلاء استخداماً على موقع "دهانات الجزيرة"، كما تقدّم لك موضة الألوان لكل سنة، باختيار أفضل الألوان اعتماداً على التوجّهات العالمية وربطها بالثقافة المحلية.

3.البحث

يمكنك الاطلاع على آخر صيحات الموضة بالبحث عبر الإنترنت، أو استخدام منصة Pinterest بحثاً عن الإلهام، أو زيارة صفحة "دهانات الجزيرة" على إنستغرام، أو الدخول إلى محاكي الألوان على موقعها الإلكتروني لتطبيق الألوان بنفسك على مساحات مختلفة لاختيار اللون المناسب مع الإضاءة المناسبة.

4.العيّنات

بعد قيامك بتحديد ألوان الطلاء المناسبة للمنزل، يمكنك زيارة أحد معارض "دهانات الجزيرة" للحصول على عيّنات من طلاء المنزل، وذلك بهدف تجريب هذه العيّنات في ظروف الإضاءة المختلفة، حيث قد تختلف درجات الألوان وتباينها خلال اليوم، لذا يجب مشاهدة لون الطلاء في أوقات مختلفة من اليوم وفي جميع ظروف الإضاءة.

5.اللون والجودة

بعد اختيار اللون والتأكّد من الدرجة المناسبة، نتّجه للخطوة التالية، وهي اختيار المنتج الأنسب لك. تقترح لك "دهانات الجزيرة" تطبيق دهان نوفل لميزاته العديدة، فهو بلا رائحة، ويتمتّع بقوة التصاق عالية، ومقاوم للاحتكاك، وسهل الغسيل، وذو ثبات ممتاز للألوان، وغيرها من الميزات.

6.البدء

عندما يتعلّق الأمر بعملية طلاء المنزل من الداخل، فأنت تتحكّم عموماً في البيئة التي تعمل فيها، وليس من الضروري أن تراعي الطقس، لذلك يمكنك طلاء المنزل خلال أي وقت من العام.

خلاصة

يختلف استخدام ألوان الطلاء من شخص إلى آخر، حيث من الممكن أن يعتمد شخص ما على لون أساسي في جميع غرف المنزل، ومن الممكن أن يعتمد شخص آخر على مجموعة مختلفة من الألوان، لذلك لا توجد قاعدة ثابتة لكيفية استخدام ألوان الطلاء في المنازل، لكن يمكن الاستعانة بأحد خبراء الألوان للحصول على المساعدة.

تعمل "دهانات الجزيرة" على تحقيق شراكة مع العملاء والمجتمع، تنبع من روح المسؤولية والارتقاء بالصناعة الوطنية السعودية، وتنمية الموارد البشرية، كما تتبع المعايير والمواصفات المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والمعايير القياسية الأمريكية، ونظام الآيزو في صناعة جميع المنتجات، لذلك يمكنك طلب المنتجات والأدوات الخاصة بالدهانات للمنازل والمشاريع من موقعها الإلكتروني.