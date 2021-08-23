"شرطة الرياض" تطيح بمواطن أطلق النار في مناسبة اجتماعية

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكّن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

0

23 أغسطس 2021 - 15 محرّم 1443 07:53 PM

جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية وأحيل للنيابة العامة

"شرطة الرياض" تطيح بمواطن أطلق النار في مناسبة اجتماعية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

1 708

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس عن تمكّن الجهات الأمنية من تحديد هوية شخص والقبض عليه بعد قيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية بمنزله في مدينة الرياض، معرّضاً حياته وحياة الآخرين للخطر، وهو مواطن بالعقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وأحيل إلى النيابة العامة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021