مفتي هونج كونج: برنامج الحج والعمرة امتداد لسخاء الملك سلمان لإخوانه المسلمين

رفع شكره لخادم الحرمين نيابة عن وفد علماء الإقليم على استضافتهم لأداء المناسك

أكد مفتي إقليم هونج كونج بجمهورية الصين الشعبية، الشيخ محمد أرشد، أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- سخرت كل إمكاناتها لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين منذ عصور.

وتفصيلاً، أشاد الشيخ "أرشد" ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الذي يستضيف من خلاله نخبة من العلماء والدعاة والمفتين من مختلف بلدان العالم؛ وذلك لأداء مناسك الحج والعمرة.

جاء ذلك في تصريح له بمناسبة استضافة الدفعة الـ"14" من برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ويبلغ عددهم (225) شخصية من الشخصيات الإسلامية والنخب والعلماء الذين صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ باستضافتهم لأداء مناسك العمرة والزيارة.

وأضاف أرشد: إن برنامج ضيوف خادم الحرمين للعمرة والزيارة في دورته الحالية يمثل رسالة المملكة العربية السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين، والتشديد على العناية بالشخصيات الإسلامية التي لها إسهامات ودور بارز في خدمة الإسلام؛ وذلك في إطار حرص واهتمام مقام خادم الحرمين الشريفين بتلمس حاجات إخوانه المسلمين، بما يحقق رسالة البرنامج في توحيد الصف الإسلامي، والنهوض بأعماله.

وأردف: إن المجموعة الرابعة عشرة من ضيوف البرنامج هي امتداد للسخاء والجود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين لإخوانه المسلمين من خلال وزارة الشؤون الإسلامية بقيادة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، الذي وجَّه بتقديم أرقى الخدمات للضيوف خلال إقامتهم في المدينتين المقدستين.

ورفع مفتي هونج كونج في ختام تصريحه جزيل الشكر والعرفان -باسمه شخصيًّا، ونيابة عن وفد علماء ومشايخ الإقليم الذين تمت استضافتهم ضمن هذه المجموعة- لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز- حفظهما الله- على هذه المكرمة الغالية، سائلاً الله أن يديم على السعودية أمنها واستقرارها، ويجزل الأجر لولاة أمرها على ما قدموا ويقدمون للإسلام والمسلمين.

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