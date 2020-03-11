صباح اليوم.. "برنت" يرتفع لـ37.29 دولارًا للبرميل

ارتفع بمقدار 0.07 بنسًا ما نسبته 0.19%

ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة صباح اليوم، بمقدار 0.07 بنسًا، ما نسبته 0.19%، ليصل إلى 37.29 دولارًا أمريكيًّا.

وانخفض سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بنسبة 0.29%، ما يعادل 0.10سنتًا، ليصل سعره إلى 34.26 دولارًا أمريكيًّا.