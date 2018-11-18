العمل أم الأسرة؟.. دراسة تكشف صنف الرجال الذي تنجذب إليه النساء

النتائج قد تفاجئ البعض

أيًّا منهما تفضل النساء: الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل أم للأسرة؟ سؤال يحير الكثير من الرجال والنساء على حد سواء. فبينما تفضل بعض النساء الرجل الناجح في عمله تختار أخريات الرجل الذي يستعد للتضحية بعمله من أجل أسرته. هذه الأسئلة أثارت فضول باحثين بلجيكيين في علم النفس. وبعد الدراسات خرجوا بنتائج، قد تفاجئ البعض.

ثلاث دراسات

حسب موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"، كانت الدراسة عبارة عن ثلاث دراسات استقصائية منفصلة. في الدراسة الأولى استجوب باحثان 87 طالبة، سألوهن عن نوع الرجال الذي يفضلنه بشكل عام، وبعدها المواصفات التي يتمنين أن تكون في شريك المستقبل.

أما الدراسة الثانية فشملت 224 مشاركة من مختلف الفئات العمرية. واقتصرت الدراسة الثالثة فقط على عينة من النساء المتزوجات أو المرتبطات برجل، وذلك نقلاً عن موقع المجلة الألمانية "فوكوس".

الرجل العاطفي

وخلص الباحثون إلى أن العينة في الدراسة الأولى يجدن الرجل العاطفي الذي يحب الأسرة أكثر جاذبية من الرجل الذي يعطي الأولوية للعمل على حساب الأسرة.

بل الأسرة

وفي الدراسة الثانية عبّرت النساء المستجوبات عن أنهن يأملن بأن يكون شريك حياتهن شخصًا يحب الأسرة، ويعطيها الأولوية.

والأسرة أيضًا

والدراسة الأخيرة خلصت أيضًا إلى أن النساء المتزوجات أوضحن أنه كلما كان الرجل يركز على عائلته أكثر من عمله يشعرن بسعادة أكبر في حياتهن العاطفية.

تفسير

ومن بين التفسيرات لهذه النتائج أن الرجل المرتبط بأسرته يُنظر إليه على أنه سيكون أبًا صالحًا، وسندًا لأسرته. كما أن فرص النجاح في الحياة المهنية صارت أفضل أمام النساء؛ وهذا ما يجعلهن ـ على الأرجح ـ يفضلن الارتباط بشريك يعطي الأولوية للأسرة.