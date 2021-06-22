المعلمي يرأس الاجتماع الافتراضي للمجموعة العربية بالأمم المتحدة

جرى خلاله مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة

رأس المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئيس المجموعة العربية لشهر يونيو، مساء أمس، الاجتماع الافتراضي لسفراء المجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أهم نتائج اجتماع المجلس الوزاري في الدوحة.

حضر الاجتماع من جانب وفد المملكة رئيس اللجنة الرابعة الوزير مفوض وجدي محرم، ومسؤول مجلس الأمن في الوفد عبدالله مشخص.