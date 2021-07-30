تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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30 يوليو 2021 - 20 ذو الحجة 1442 01:10 PM

تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

تنبيه لـ "مركز الأرصاد": رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة الباحة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الباحة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، تضمن رياحاً نشطة وسحباً رعدية، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الثامنة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات: المخواة، المندق، بلجرشي، والأجزاء المجاورة لها.

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