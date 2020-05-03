أخطاء غيرت وجه التاريخ .. خطأ "ترجمة كلمة" تسبب بإلقاء القنبلة الذرية على اليابان

واقعة وحيدة وجريمة لن تنساها البشرية

في واحد من أكثر الأخطاء أهمية وقسوة في التاريخ، تسبب خطأ في ترجمة كلمة واحدة من اليابانية إلى الإنجليزية، في ضرب اليابان بالقنابل الذرية في نهاية الحرب العالمية الثانية.

وحسب تقرير على موقع "هيستوري كولكشن"، ففي نهاية الحرب كانت اليابان هي العدو اللدود والقوي، الذي أنهك الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء، كانت اليابان لا تزال تحتفظ بإمبراطورية واسعة في المحيط الهادئ وآسيا، وتحتل أراضي دول عديدة، وكان الملايين من الجنود اليابانيين يقاتلون قوات الحلفاء في الصين وبورما والمحيط الهادئ، أيضًا، احتجز اليابانيون مئات الآلاف من أسرى الحلفاء، وأخضعوهم لمعاملة وحشية، ولهذا وجد الحلفاء أنه حتى محاصرة الجزر اليابانية، لن تكون ذات جدوى، فقد كانت الحرب مستمرة ومستعرة خارج اليابان نفسها.

ويقول الموقع المتخصص بدراسة الوقائع التاريخية: لم يخطئ الحلفاء في التعامل مع اليابان على أنها تهديد خطير يحتاج إلى إخماده في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك، ربما كان هناك خطأ بسيط في الترجمة جعل أمريكا تسارع بإسقاط القنابل الذرية على اليابان، إنه الخطأ الذي حدد متى وكيف حدثت واقعة وحيدة في التاريخ، أن يتم قتل بشر بالقنابل الذرية على هيروشيما وناجازاكي.

على هذا النحو، ربما كان هذا أكثر أخطاء الترجمة أهمية وأكثرها قسوة في التاريخ.

بدأت القصة بإعلان بوتسدام، الذي أصدرته الولايات المتحدة والحلفاء، في 26 يوليو 1945، وحددوا فيه شروط استسلام اليابان، كان البيان صريحًا، ويدعو إلى استسلام جميع القوات المسلحة اليابانية.

كانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أجرت اختبارًا ناجحًا لتفجير القنبلة الذرية، قبل عشرة أيام من إصدار الاعلان، لذا جاء الإعلان بمثابة إنذار نهائي، يحذر اليابان من أنها إذا لم تستسلم، فسوف تواجه "دمارًا فوريًا وتامًا".

وعقب إصدار الاعلان، اجتمعت الحكومة اليابانية ودارت مناقشات حامية حول شروط الحلفاء، وفي وقت لاحق، خرج رئيس الوزراء الياباني كانتارو سوزوكي في مؤتمر صحفي، وصرح أن السياسة اليابانية تجاه إعلان بوتسدام ستكون"موكوساتسو -mokusatsu " وهي كلمة يابانية تعني أنه تلقى الرسالة، وأنه "يتم دراسة الاعلان بمنتهي الجدية".

لكن لسوء الحظ، فإن اللغة اليابانية لغة مراوغة - وأحيانًا تكون مراوغة جدًا - حيث يمكن للكلمة نفسها أن تعطي مجموعة متنوعة من المعاني، ومن ذلك كلمة "موكوساتسو -mokusatsu " التي تحمل معنى آخر هو "تجاهل وازدراء"، ولسوء الحظ، فهذا هو المعنى الذي أعطاه المترجمون للرئيس الأمريكي هاري ترومان، وبعد 10 أيام، أقلعت الطائرات الأمريكية لإلقاء القنبلة الذرية، وحدثت الجريمة التي لن تنساها البشرية.