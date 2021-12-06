المنتخب السعودي يكمل جاهزيته لمواجهة المغرب .. ضمن كأس العرب

في مباراة شعارها "أكون أو لا أكون"

أكمل المنتخب السعودي مساء اليوم الاثنين جاهزيته لمواجهة منتخب المغرب مساء يوم غدٍ الثلاثاء على "ملعب الثمامة "، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من كأس العرب فيفا قطر لكرة القدم 2021.

ميدانياً، أجرى "الأخضر" مساء اليوم حصة تدريبية على "ملعب نادي الخريطيات الرياضي "، تحت إشراف المدير الفني "لورينت بونادي". بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على كامل مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، أكتفى اللاعب "مشعل صبياني" بتمارين خاصة برفقة الجهاز الطبي.

من جهة أخرى، أجرى لاعبو ومنسوبو الأخضر مساء اليوم فحص فايروس كوفيد-19 تطبيقاً للتعليمات الطبية الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) .

الجدير بالذكر، يأتي المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة من كأس العرب فيفا قطر 2021، إلى جانب منتخبات المغرب، الأردن، فلسطين.