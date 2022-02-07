"المرور": إغلاق جزئي لـ"كوبري حسان" بالطائف.. والمواطنون: لماذا لا يتم جدولة المشاريع؟!

أعلنت إدارة مرور محافظة الطائف أنه سيتم إغلاق "كوبري حسان بن ثابت" جزئيًّا، وتحويل حركة السير فيه لتنفيذ أحد المشاريع الخدمية، ابتداء من يوم الخميس المقبل، وسط استياء عدد من المواطنين من تعاقُب المشاريع لإحدى الجهات المختصة؛ ما تسبَّب بعرقلة مرورية، وإرباك قائدي المركبات بالتغيير المفاجئ للمسارات دون الانتهاء من المشاريع الأخرى.

وأبدى الكثير من المواطنين انزعاجهم من ظهور مشاريع عدة، يتم تنفيذها معًا في الوقت الحالي، متسائلين: "أين كانت تلك الجهة المختصة من هذه المشاريع؟ ولماذا لم يتم التخطيط لها بجدولة؛ كي لا توثر على الانضباط المروري، ويبدأ أي مشروع جديد عند الانتهاء من المشروع السابق؟".

وقال المواطنون: "شهدت مواقع رئيسية عدة بالمحافظة مشاريع وأعمالاً تحت إشراف تلك الجهة المختصة، التي أعلنت في وقت سابق أن أحد هذه المشاريع سيستمر ثلاث سنوات! المتمثل بوادي وج مع شارع حسان بن ثابت، فضلاً عن بعض التعديلات في المشاريع القائمة؛ الأمر الذي يزيد من معاناة تنقلات المواطنين بعد إغلاق الكثير من الشوارع الفرعية، وتعديل بعض المسارات عن وضعها الطبيعي، إضافة إلى مشروع آخر على طريق المطار، جارٍ العمل عليه منذ أشهر عدة؛ ما تسبب بتكدس المركبات، وعرقلة الحركة المرورية، ووقوع بعض الحوادث عليه، وخصوصًا في أوقات الذروة!".