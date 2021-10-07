بالفيديو.. "الخريص" تلفت إعجاب زوار معرض الصقور والصيد

بخبرتها في فك وتركيب الأسلحة بمهارة وسرعة عالية

تمكّنت الرامية السعودية "منى الخريص" من لفت انتباه وفضول وإعجاب رواد معرض الصقور والصيد وهي تتعامل بمهارة وسرعة عالية مع الأسلحة.

وفي التفاصيل: لفتت الشابة السعودية "الخريص" أنظار زوار المعرض المقام شمال الرياض بخبرتها ومهارتها في فك وتركيب الأسلحة بسهولة وسرعة خلال وقت قصير.

يذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي يستقبل الزوار من الصقارين وهواة الصيد وكل أفراد العائلة، وذلك في مقرّ نادي الصقور السعودي بملهم "شمال مدينة الرياض"، في أجواء ثقافية وتراثية تستمر حتى العاشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويحفل المعرض بالعديد من الأجواء التي يعشقها الجميع، لا سيما الصقارين وهواة الصيد والرحلات؛ حيث يعدُّ المنصة الأولى في المملكة التي تستقطب الشركات والأفراد لعرض وبيع أسلحة ومعدات الصيد والصقور، والأضخم من نوعه في المملكة والمنطقة، الذي يتطور ويتجدد عامًا بعد عام.

ويحتضن المعرض في دورته الثالثة لهذا العام كبرى الشركات المحلية والدولية المتخصصة بصناعة أسلحة الصيد؛ حيث يمكن معاينتها، ثم شراء أحدث أنواع الأسلحة من منصة نادي الصقور السعودي الإلكترونية؛ شريطة أن يحمل المشتري ترخيصًا للسلاح من قبل وزارة الداخلية.

ويمكن من خلال المنصة شراء الأسلحة والذخائر، وإصدار ترخيص حمل أو اقتناء رخصة السلاح، ويتسلّم المشتري السلاح والذخيرة خلال فترة تبدأ من 25 أكتوبر حتى 31 ديسمبر المقبل، بالمنطقة المخصصة للتسليم في أرض النادي بملهم، وذلك بعدد 200 إلى 400 موعد تسليم يوميًّا، يُشعر به العميل عبر رسائل نصية بالمواعيد المتاحة.

ويشارك في المعرض شركات رائدة في مجال أسلحة الصيد تعرض المسدسات، وأسلحة القناص، شوزن، بنادق صيد، بنادق شبه آلية؛ حيث تتوفر العيارات mm - 38 - 22lr - 12g – 410 – 300)9)، كما يضم أفضل المنتجات والمعدات التي تخص عالم الصيد والصقارة.