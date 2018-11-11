"الجبير" يلتقي المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا

بحثا العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين

التقى وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، المبعوث الخاص لرئيسة وزراء بريطانيا سايمون ماكدونالد.

وجرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين الصديقين، والمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير محمد بن نواف بن عبدالعزيز، ومدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير معن الحافظ.