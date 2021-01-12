تشمل 10 محافظات.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير

قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

أمطار رعدية منطقة عسير

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12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 12:34 PM

قالت: تصحب بنشاط للرياح السطحية تؤدي إلى تدنٍ للرؤية الأفقية

تشمل 10 محافظات.. "الأرصاد" تنبّه من أمطار رعدية على عسير

وكالة الأنباء السعودية (واس)

أبها

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نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوُّن أمطار رعدية على منطقة عسير، اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة وتثليث والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وطريب وسراة عبيدة وظهران الجنوب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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