"زين السعودية" تُطلق "سحابة زين" لخدمة قطاع الأعمال والقطاعات الحكومية

مقرّها السعودية.. مخصّصة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلنت "زين السعودية" عن إطلاق "سحابة زين" المخصصة لقطاع الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة ومنظومة ريادة الأعمال والقطاعات الحكومية، وذلك بالشراكة مع AliBaba Cloud، إحدى أكبر الشركات العالمية في مجال الحوسبة السحابية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين في "زين السعودية" المهندس سعد بن عبدالرحمن السدحان، أن سحابة "زين السعودية" تتميز بأنها سحابة عامة محلية مقرها المملكة العربية السعودية، وهي سهلة وآمنة تماماً، ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات في المملكة. ويمكن للعملاء من الأفراد أو قطاع الأعمال الاستمتاع بخدمات البنية التحتية للسحابة وبرامجها في "سوق سحابة زين" لإدارة أعمالهم واتخاذ الخطوات والقرارات الاستراتيجية الملائمة بطريقة تفاعلية ورقمية دون تدخل بشري، وهذا يأتي ضمن أهداف الشركة لدفع عجلة التحول الرقمي في السعودية ضمن أهداف رؤية المملكة 2030. كما تتميز "سحابة زين" بتقديم آلية تسعير تنافسية تمنح العميل فرصة شراء واستخدام آمن ضمن باقات تنافسية وخيارات شراء متعددة شهرية، سنوية، أو حتى من خلال الدفع عند الطلب “Pay as you go”.

وأشار السدحان إلى أن "سحابة زين" تعد "أكثر من مجرد سحابة"؛ فهي بنية تحتية قوية لعملائها، ومجموعة متنوعة من خدمات الحوسبة السحابية المحلية الآمنة والموثوقة، مع الالتزام بأفضل الممارسات الدولية واستخدام تقنيات "AliBaba" الأكثر تطوراً؛ مثل (Apsara Stack)، والتي يمكن من خلالها التعامل مع البرامج والبرمجيات المتعددة المصادر ومعالجة البيانات الضخمة وتخزينها. كما تُمكّن "سحابة زين" عملاءها من الاستفادة من منتجات الحوسبة السحابية التي اختارتها "زين" بعناية لتدعم جميع القطاعات وأعمال الشركة المتعددة.

واستشهد بدور "سحابة زين" في خدمة قطاع الأعمال بالقطاع الصحي على سبيل المثال، وقال: "تدعم "سحابة زين" نظام تخطيط موارد المؤسسات، السجل الطبي الإلكتروني السحابي، وغيرها من البرامج السحابية الداعمة للكيان الطبي. أما في قطاع التعليم فإن البرامج السحابية الداعمة لمؤسسات القطاع تتضمن برنامج الحضور الذكي، برنامج الاتصالات الموحدة، وغيرها من البرامج. كما يمكن للشركات التي تملك برمجيات خدمية نقل بياناتها إلى "سحابة زين" للاستفادة من حلول واسعة واستضافة آمنة وموثوقة للبيانات، بالإضافة إلى استخدام منصة زين للوصول لعملائها ولإدارة أعمالها واتخاذ الخطوات والقرارات الملائمة لها".

يذكر أن "سحابة زين" هي أحد أحدث الحلول الرقمية التقنية التي تقدّمها "زين السعودية" من خلال "زين أعمال"، إضافة إلى أنها تساهم في تعزيز الحلول السحابية المحلية والاستمرار في منح العملاء من مختلف القطاعات حلولًا مبتكرة في مجال الاتصالات والخدمات الشاملة والحوسبة السحابية؛ حيث تقوم "سحابة زين" المميزة في مجال التقنية الحديثة بدعم رؤية "زين" في تمكين منصة إنترنت الأشياء، وخدمات الذكاء الاصطناعي، وتجعل منها الشركة الرائدة في تقديم حلول المدن الذكية الحقيقية بشكل متكامل ومن خلال منصة موحدة.