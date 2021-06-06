مصر.. إعادة فتح ميناء الغردقة أمام الحركة الملاحية

بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أمس، أنه تمّ استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية، بعد إغلاقٍ دام لمدة ثلاثة أيام.

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06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442 08:19 AM

بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح

مصر.. إعادة فتح ميناء الغردقة أمام الحركة الملاحية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

القاهرة

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أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية، إعادة فتح ميناء الغردقة البحري أمام الحركة الملاحية بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الرياح.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أمس، أنه تمّ استئناف الأنشطة البحرية، وانتظام الحركة الملاحية، بعد إغلاقٍ دام لمدة ثلاثة أيام.

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