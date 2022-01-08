"النصر" يواصل صحوته.. أسقط ضمك بثنائية واقترب من القمة

في الجولة 16 من دوري المحترفين

واصل فريق النصر الأول لكرة القدم صحوته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق انتصارًا ثمينًا على مستضيفه ضمك، عصر اليوم، في منافسات الجولة 16 من دوري المحترفين.

وقد انتهى الشوط الأول بتقدم النصر بهدف للاعب المميز "تاليسكا" عند الدقيقة 19 إثر تسديدة من رأس الصندوق الضمكاوي على يسار الحارس محمد المحاسنة.

كما شهد هذا الشوط تألق حارس النصر وليد عبدالله، حينما تصدى لرأسية مازن أبو شرارة عند الدقيقة 44 ومن بعدها تسديدة هلال سوداني.

وفي الشوط الثاني، أضاف البديل الناجح "بيتي" الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 51 من تسديدة أرضية زاحفة على يسار الحارس.

بتلك النتيجة حل النصر ثالثًا في سلم الترتيب، ورفع رصيده إلى 29 نقطة، وبقي ضمك على رصيده السابق 26 نقطة في المركز الرابع.