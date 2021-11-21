وجبة الإفطار وخسارة الوزن.. دراسة تكشف "الخدعة الكبرى"

"أليسون": عدم تناول وجبة الصباح تأثيره محدود على تغيُّر وزن الجسم

يولي الناس أهمية كبرى لوجبة الإفطار؛ ويعتقدون أن تناولها ضروري للتحكم في الوزن؛ لأن إمداد الجسم بما يحتاج إليه من طاقة سيؤدي إلى صرف النظر عن الطعام لفترة أطول خلال النهار، لكن هذا الرأي ليس دقيقًا كما نعتقد، حسب "سكاي نيوز عربية".

وفي التفاصيل، يقول دافيد أليسون، عميد كلية الصحة في جامعة إنديانا الأمريكية: إن عدم تناول وجبة الإفطار في الصباح له تأثير محدود للغاية على تغيُّر وزن الجسم.

وأجرى الباحث دراسة حول المكانة الكبيرة التي أحاطت بوجبة الإفطار، حتى أضحى الناس يعتقدون أنها ذات دور محوري في ضبط الوزن ومنطقة الخاصرة.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن رواج هذه الآراء بشأن وجبة الصباح ناجم بشكل كبير عن دعاية شركات أمريكية مختصة بحبوب الإفطار.

وفي بداية القرن العشرين تم الترويج في الولايات المتحدة لفوائد حبوب الإفطار، مثل "كورن فليكس"، وقيل إنها تعزز نمو الأطفال، وتقوِّي قدرات الذهن لدى البالغين.

ويرى الباحث أن تأثير إعلانات شركة "سي دبليو بوست" كان كبيرًا في الولايات المتحدة، حتى أضحت وجبة الإفطار ذات أهمية حاسمة في نظر الناس.

وبحسب المصدر، فإن شركات حبوب الإفطار قامت بدعم عدد من الدراسات حتى توصي الناس بعدم إغفال وجبة الصباح؛ لأنها ذات فوائد جمة.

واتسمت هذه الدراسات بنوع من "التحايل"؛ لأنها أشارت فقط إلى الوزن الجيد لمن يتناولون الإفطار، ولم تتحدث عن عوامل أخرى أدت إلى تفاديهم السمنة، وتمتُّعهم بصحة سليمة.

ويقول الباحث إن إنجاز هذه الدراسات بشكل منهجي وعلمي دقيق حول وجبة الإفطار يستوجب أخذ عينة عشوائية، ثم جعل فئة من المشاركين يتناولون الإفطار، مقابل آخرين لا يفعلون ذلك.

وفي تحليل أُنجز سنة 2019 استنادًا إلى سبعة بحوث طبية تبيَّن أن الأشخاص الذين طولبوا بتناول وجبة الإفطار لم يخسروا الوزن الزائد.

ويقول الخبراء إن الإنسان لا يخسر الوزن الزائد بتناول الإفطار، وإنما بأخذ عدد سعرات حرارية أقل خلال اليوم، وهو ما يعني أن العبرة بما نأكله في اليوم بأكمله، وليس بما نبدأ به النهار.

وفي المنحى نفسه كشف تقرير صادر عن جامعة هارفارد سنة 2020 أن الأشخاص الذين لم يتناولوا وجبة الإفطار كانوا أكثر قدرة على خسارة الوزن، لكن الخبراء لم ينصحوا بالإعراض عن وجبة الصباح.

ويوضح الخبراء أن الحكم على وجبة الإفطار يعتمد أيضًا على ما نأكله؛ لأن تناول مخبوزات مشبعة بالشوكولاته والسكر يختلف تمام الاختلاف عن بدء اليوم بوجبة صحية من حبوب الشوفان مع بعض الفواكه الغنية بالفيتامينات.