وفاة وأربع إصابات في حادث تصادم بين مركبتين شمال الطائف

نقل المصابين لمستشفى الأمير سلطان العسكري

خلف حادث تصادم عنيف، وقع بين مركبتين اليوم الجمعة، بطريق المطار شمال الطائف، إصابات عدة، توفي أحدهم عند وصوله للمستشفى.

وباشرت الفرق الإسعافية التابعة لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف الحادث، وفقًا لما أوضحه شادي بن عابد الثبيتي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بالطائف.

وقال: "غرفة العمليات بمنطقة مكة المكرمة تلقت البلاغ؛ وقامت بتوجيه خمس فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني. وعند وصول أول فرقة للموقع، الذي يقع مقابل الثانوية الصناعية على طريق الطائف - المطار باتجاه الطائف، تبيّن أن هناك خمس حالات ناتجة من هذا التصادم".

وأشار إلى أنه بعد عمل الفرز الطبي اتضح وجود حالة تعرضت لإصابة بليغة، ونقلت لمستشفى الأمير سلطان العسكري، وثلاث حالات متوسطة الإصابة، نقلت للمستشفى نفسه، وحالة أخيرة تعرضت لإصابة بليغة، فارقت الحياة عند وصولها لمستشفى الأمير منصور العسكري بالطائف.