انتهاك بالغ الخطورة.. "جوتيريس" يطالب إسرائيل بالتخلي عن ضم أجزاء الضفة

شدّد على أنه سيضرّ بفرص حلّ الدولتين

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (الأربعاء)؛ بالتخلي عن خططها لضم مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وشدد جوتيريس لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنه إذا نُفذ الضم، فإنه سيشكل انتهاكًا بالغ الخطورة للقانون الدولي، وسيضر بفرص حل الدولتين بشدة، وسيقوض احتمالات تجدد المفاوضات؛ وفقاً لـ"رويترز".

وجدد مطالبته بالقول: "أدعو الحكومة الإسرائيلية للتخلي عن خططها الخاصة بالضم".