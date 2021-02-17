الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة

قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

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17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 08:48 AM

قال: تصحب بنشاط للرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على المدينة المنوّرة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله تعالى- تضمن أمطاراً رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على المدينة المنوّرة ومحافظة الحناكية.

وبيّن المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً.

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