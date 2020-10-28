أمير الباحة يدشن عددًا من المشاريع الصحية بالمنطقة

بمشاركة الدكتور توفيق الربيعة.. وبتكلفة 120 مليونًا

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، عددًا من المشروعات الصحية بالمنطقة، تبلغ قرابة 120 مليون ريال, بمشاركة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، عبر الاتصال المرئي.

وزار أمير الباحة المشروعات في البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة؛ حيث اطلع لدى وصوله على خيمة التطهير التي ينفذها الفريق الطبي لتعقيم المراجعين للمستشفى قبل دخولهم.

وتجول في مركز القلب واستمع لشرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة، فهد المجماج، ومن مدير المستشفى الدكتور سمير بن مشبب الشهراني، عن المركز الذي يضم غرفتين للعمليات؛ إحداهما تحتوي على جهاز الهجين لعمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، والأخرى لعمليات القلب المفتوح والصمامات.

كما يضم المركز معمل القسطرة القلبية، إلى جانب سبع غرف لعناية القلب، وغرف للإفاقة بعد العمليات وتحضير المرضى تضم سبعة أسرّة.

بعدها اطّلع على عربة التبرع بالدم بجوار البرج الطبي، وتبلغ تكلفة تجهيزها 1.200.000 ريال مخصصة لمنطقة الباحة، وبشكل مستمر تهدف إلى إيجاد بيئة جيدة للتبرع بالدعم وتنفيذ الحملات الميدانية.

ثم زار أمير منطقة الباحة مركز القيادة والسيطرة؛ حيث التقى عبر الاتصال المرئي وزير الصحة، الذي ألقى كلمة رحب فيها بأمير الباحة والحضور، مشيدًا بتدشين هذه المشروعات الصحية التي ستُحدث نقلة نوعية في الخدمات الصحية المقدمة في منطقة الباحة لتقديم أفضل الرعاية الصحية لأهالي المنطقة.

وبيّن أن هذه المشروعات التي بلغت تكلفتها التقديرية 120 مليون ريال تضمنت مشروعات تم إنشاؤها بمستشفى الملك فهد بالباحة؛ منها مشروع مركز القلب، والعنايات المركزة بسعة 37 سريرًا، وتطوير قسم التعقيم، وقسم التغذية، إلى جانب مشروع أتمتة المختبرات بمستشفى الملك فهد ومستشفى الأمير مشاري ببلجرشي، ومشروع تطوير قسمي الطوارئ والتنويم بمستشفى قلوة العام.

وأكد الدكتور "الربيعة" أن ما نشهده اليوم من مشاريع صحية تجسد ما تحظى به منظومة الخدمات والرعاية من دعم سخي واهتمام بالغ من قيادتنا الرشيدة -أيدها الله- وتؤكد أن صحة المواطن من أهم أولوياتها، مقدمًا شكره للأمير حسام بن سعود على دعمه المتواصل للقطاع الصحي في منطقة الباحة.

وثمن لكل منسوبي الشؤون الصحية والعاملين في المرافق الصحية جهودهم المباركة للارتقاء بمستويات الأداء في هذه المرافق وتجويد الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وبما يتماشى مع البرنامج الوطني للتحول ورؤية 2030.

فيما نوه أمير منطقة الباحة في كلمة له، إلى اهتمام وحرص القيادة الحكيمة -أيدها الله- على صحة المواطن والمقيم مستشعرة أهمية الصحة وجودة الحياة والأمان الصحي الذي يعدّ من أولويات الاهتمام؛ لما قدمته وتقدمه من مشاريع صحية تضاهي الدول المتقدمة.

وأشاد بما قدمته الدولة من جهود خلال جائحة كورونا وتعزيزات للمجال الصحي في مختلف مناطق المملكة.

وأعرب عن سعادته بتدشين المشاريع الصحية بمنطقة الباحة بمشاركة وزير الصحة، مؤكدًا أن هذه المشاريع التطويرية في صحة الباحة ستسهم في تطور الخدمات الصحية وتقديم أفضل الرعاية لأهالي المنطقة، مُثمنًا جهود القائمين على هذه المشاريع.

كما أشاد بقرار مجلس الوزراء أمس المتضمن صرف مبلغ 500 ألف ريال لذوي المتوفى، بسبب جائحة فيروس كورونا، للعاملين في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مؤكدًا أن هذا دليل على اهتمام القيادة الرشيدة وفقها الله، بالعاملين بالقطاع الصحي لعظم الدور الكبير الذي يقدمونه خلال الجائحة، حتى توفاهم الله، وهم في ميدان العمل الإنساني النبيل.

إثر ذلك تفقد مركز القيادة والسيطرة بمستشفى الملك فهد بالباحة، الذي يستقبل البلاغات ومتابعة النقل الإسعافي، ومتابعة الحالات الصحية للمنقولين والتعامل مع الأزمات والطوارئ.

وفي ختام الزيارة كرم أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن السواط، نظير جهود الأمانة مع صحة الباحة.

وأبدى الأمير الدكتور حسام بن سعود، في تصريح صحفي عقب الزيارة، سعادته بافتتاح أي مشروع في منطقة الباحة، سواء في الصحة أو غيرها؛ الأمر الذي يدل على أن هناك عملًا قائمًا من أجل صحة إنسان الباحة.

وأشاد بما تضمنه مشروع مركز القلب والعناية المركزة من تجهيزات على أعلى مستوى، والتي تضاهي أفضل المستشفيات في العالم.

وقال: "إن الصحة تحد في منطقة الباحة كما هي كذلك في مختلف دول العالم، ونحن نشاهد ونتابع عمل الصحة بالمنطقة وما تقدمه من جهود يومًا بعد يوم لخدمة الأهالي من استقطاب أفضل الأطباء والاستشاريين والتجهيز والتطوير بشكل مستمر للخدمات الصحية في جميع محافظات ومراكز المنطقة"، مؤكدًا المضي قدمًا لتكون الخدمات الصحة بالمنطقة بمستوى عال وتحوز على رضا الجميع.

وكشف عن أن مستشفى المخواة العام سيتم افتتاحه مبدئيًّا خلال الثمانية الأسابيع المقبلة، بمشيئة الله، بما يحقق الفائدة لأهالي الباحة بالقطاع التهامي، مضيفًا أنه جار العمل على استكمال مشروع طب الأسنان بالباحة.

ولفت أمير الباحة إلى وجود مشاريع صحية تم التباحث فيها مع وزير الصحة، وسيعلن عنها في حينها، بمشيئة الله، معرباً عن شكره للدكتور الربيعة على تجاوبه وتعاونه لتحقيق ما يحتاجه أهالي المنطقة.