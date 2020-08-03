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"الأرصاد": تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتستمر حتى 7 مساءً

المدينة المنوّرة.. رياح سطحية وأتربة مثارة تشمل 5 محافظات

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- اليوم، تضمن نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية بالمدينة المنوّرة ومحافظات: الحناكية والعلا والمهد وبدر ووادي الفرع.

وبيّنت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة السابعة مساءً.