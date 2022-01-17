وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي بنظيره الإماراتي: أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ

أكد إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الحوثي على أهداف بالأراضي الإماراتية

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، بسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات العربية المتحدة.

وعبر وزير الخارجية خلال الاتصال عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي لمليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق ومنشآت مدنية على الأراضي الإماراتية.

وأكد تضامن المملكة الكامل ووقوفها التام مع الإمارات الشقيقة أمام كل ما يهدد أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن الإمارات والسعودية كل لا يتجزأ.

وتقدم وزير الخارجية بالتعزية لأسر الضحايا ولدولة الإمارات حكومة وشعباً في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، معرباً عن تمنياته بالشفاء العاجل لجميع المصابين.