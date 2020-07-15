رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

رياح أتربة نجران الأرصاد

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15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441 09:12 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدنٍّ للرؤية وتستمر حتى 7 مساء

رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران و5 من محافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

نجران

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات: (حبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة).

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.

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