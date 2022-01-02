كتلة هوائية باردة تداهم أجواء المملكة وتبدأ غدًا.. الصفر ما دونه والرياض حاضرة

كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة.
وقال المركز: يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر وتكون الصقيع بتلك المناطق.
وتابع المركز: يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة .
المركز الوطني للأرصاد: تستمر حتى الجمعة ولا يستبعد تكون الصقيع بمناطق عدة
كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم عن تأثر بعض مناطق المملكة بكتلة هوائية باردة من غد الاثنين إلى الجمعة القادمة.
وقال المركز: يصاحبها رياح نشطة ويبدأ تأثيرها الاثنين بانخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية وحائل، حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى ما بين 2 إلى 6 درجات ويستمر الانخفاض من الثلاثاء إلى الجمعة لتصل ما بين صفر إلى 4 درجات ولا يستبعد أن تصل إلى ما دون الصفر وتكون الصقيع بتلك المناطق.
وتابع المركز: يمتد تأثير هذه الكتلة من الاثنين للجمعة للقصيم والشرقية والرياض لتصل الصغرى يوم الاثنين بين 8 إلى 11 درجة والثلاثاء من 5 إلى 8 درجات ويتوقع أن تكون ما بين 2 إلى 5 من الأربعاء للجمعة .