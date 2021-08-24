





0

قال: الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً

تؤدي إلى تدني الرؤية.. تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على ينبع

109

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنوّرة -بمشيئة الله- تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على محافظة ينبع.

وبيّن المركز أن الحالة تبدأ الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.