جمعية صعوبات التعلم بالرياض تحتفل باليوم العالمي للمعلم

ضمن جائزتها للتميز التي تنظمها لتكريم المعلمين والمعلمات

احتفلت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم في جميع فروعها (الرياض والمدينة المنورة وجدة بتكريم المعلمين والمعلمات بمناسبة اليوم العالمي للمعلم بحضور رئيس مجلس الإدارة د. عثمان آل عثمان والأمين العام أ.عبدالعزيز الجريد وأمين عام جائزة التميز رائد الغفيلي. حيث أجزل رئيس مجلس الإدارة د. آل عثمان الشكر لجميع المعلمين والمعلمات ولكل من ساهم في النجاح على جهودهم التي حققت الكثير من النجاحات والإنجازات، مشيراً أن الجمعية تتطلع إلى تحقيق أعلى المستويات في التميز والتطور في تقديم خدماتها الشاملة والرائدة.

فيما كرمت المدير التنفيذي لجمعية صعوبات التعلم فردوس أبوالقاسم المعلمات معبرة عن تقديرها للمعلمين والمعلمات وأثرهم الملموس في تقدم المستوى التحصلي للطلاب والطالبات، مشيرة إلى أن معلمي ومعلمات الجمعية يتميزون بالمهارة المتخصصة في التشخيص والتدريس لتنمية وتطوير قدرات ذوي صعوبات التعلم وقد انعكس ذلك على تقدمهم في جميع الجوانب التعليمة والاجتماعية.

وأكد "أبوالقاسم" أن الجمعية تعمل ضمن خطتها لتكريم المتميزين من المعلمين والمعلمات ضمن جائزة التميز التي تنظمها الجمعية سنوياً تقديراً لجهود وعطاء المعلمين في الميدان.



