بتدريبات استشفائية بالمسبح .. النصر يفتح ملف لقاء الاتحاد المرتقب

دشن الفريق الكروي الأول بنادي النصر تدريباته، تحضيراً لمواجهة نظيره الاتحاد، ضمن الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة.

وأجرى الأصفر تدريباته من خلال مجموعتين، المجموعة التي شاركت في لقاء الطائي خضعت إلى تدريبات استشفائية بالمسبح، والأخرى شاركت في تمارين لياقية منوعة، واختتم الأرجنتيني المران بمناورة على جزء من الملعب.