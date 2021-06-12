كورونا في باكستان.. 1194 إصابة جديدة و57 حالة وفاة

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت باكستان خلال الساعات الـ24 الماضية، 57 حالة وفاة جديدة، و1194 إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأفاد المركز الوطني المعنيّ برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس، وصل إلى 939931 إصابة، منها 42717 حالة نشطة؛ فيما بلغ إجمالي الوفيات 21633 حالة وفاة؛ مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 875581 حالة.



