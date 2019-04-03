خادم الحرمين الشريفين يغادر مملكة البحرين

الملك حمد بن عيسى كان في وداعه بمطار صخير

غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود مملكة البحرين الشقيقة، عقب زيارة أخوية؛ استجابةً لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

وكان في وداع خادم الحرمين الشريفين بمطار صخير، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

كما كان في وداع خادم الحرمين الشريفين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، رئيس وزراء مملكة البحرين، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بمملكة البحرين، الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لملك البحرين، الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل ملك البحرين لشؤون الشباب وللأعمال الخيرية، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبدالملك آل الشيخ.

وقد غادر في معية خادم الحرمين الشريفين كل من الأمير خالد بن فهد بن خالد، الأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير فيصل بن سعود بن محمد، الأمير خالد بن تركي بن عبدالعزيز، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير سلطان بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز المستشار في الديوان الملكي، الأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير راكان بن سلمان بن عبدالعزيز.

كما غادر في معية خادم الحرمين الشريفين، كل من رئيس المراسم الملكية خالد بن صالح العباد، رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حازم بن مصطفى زقزوق، نائب رئيس الديوان الملكي عقلا بن علي العقلا، ونائب السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين مساعد رئيس الديوان الملكي للشؤون التنفيذية فهد بن عبدالله العسكر، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم بن عبدالعزيز السالم، ورئيس الحرس الملكي الفريق أول ركن سهيل بن صقر المطيري.