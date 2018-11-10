المكتب التعاوني للدعوة بوادي بن هشبل يطلق مشروع "العلم الواجب" بجامع تباشعة بللسمر

بالشراكة مع مؤسسة الحصيني الخيرية

أطلق المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بوادي بن هشبل ؛ بالشراكة مع مؤسسة حمد الحصيني الخيرية ؛ "مشروع العلم الواجب" بالجامع الكبير بتباشعة سهول بللسمر والقرى المجاورة لها، شمال منطقة عسير، بعد عصر أمس الجمعة، بحضور مشرف المشروع الشيخ محسن العنزي، ومنسوبي المكتب، وجمع من الأهالي وأبنائهم الطلاب.

وتفصيلاً : يهدف المشروع إلى تنفيذ برنامج يشتمل على عددٍ من الدروس التي لا يسع المسلم جهلها، وتصحيح العقيدة، وتعليم قصار السور القرآنية، وحفظ أحاديث شرعية، وتصحيح العبادات في الطهارة والصلاة، وتعلم الآداب والأخلاق الإسلامية الحسنة.

يُذكر أن المشروع يستهدف طلاب المرحلتين الابتدائية والمتوسطة وكبار السن، خلال الفترة من 1440/3/1 إلى 1440/4/16، ويتخلل البرنامج في نهايته تسليم جوائز نقدية وعينية للفئات الطلابية المستهدفة.