مختص لـ "سبق": يجب إدراج إدارات الذكاء الاصطناعي بكل القطاعات.. إنها رؤية ولي العهد

"العتيبي" أكد أن المملكة تسعى نحو خلق منصات تعليمية ذكية مدعمة بهذه التقنيات

طالب الدكتور فهد بن مزيد العتيبي وكيل كلية الحاسبات وتقنية المعلومات برابغ، وخبير الذكاء الاصطناعي بضرورة إدارج إدارات تختص بالذكاء الاصطناعي بجميع الجهات الحكومية والخاصة تكون تابعة لمراكز تقنية المعلومات بكل القطاعات وعمل مخيمات للطلبة وتدريب وتثقيف وإعداد قادة مهتمين بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك للإسراع في تحقيق رؤية المستقبل 2030م.

وفي التفاصيل، أوضح الدكتور العتيبي لـ "سبق" أن سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تحدث في قمة العشرين 2019م قبل شهرين عن اهتمامات المملكة بخصوص العمل مع التقنيات الحديثة للدولة والتركيز على الأمن السيبراني, والذكاء الاصطناعي, وإنترنت الأشياء، وهذا يؤكد أن تطور الدول يستلزم الاهتمام بالأعمال التقنية والذكاء الاصطناعي في تطوير قدرات الأجهزة نحو التميز المعرفي، وتسعى دولتنا المباركة نحو خلق منصات تعليمية ذكية مدعمة بتقنيات الذكاء مثل منصة عين لتدريب أبناء ومعلمي الحد الجنوبي معتمدة على تقنيات Deep learning أو Machine learning التي تمكن الآلات من التعلم مثل البشر.

وتابع: هناك عدة دوافع لتحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تتمثل في ما يلي:

• إنشاء اتحاد للأمن السيبراني والبرمجة والدورنز التابع للهيئة العامة للرياضة وتقيم مسابقات برمجية ذكية في تقنيات الذكاء الاصطناعي مثل هاكثون الحج.

• القطاع الصحي لمساعدة الأطباء على DSS نظم دعم القرار ومساعدتهم في التشخيص الصحيح يتم من خلال قدرة الأجهزة محاكاة سلوك البشر وإمكانية تحدي البشر.

• قطاعات التعليم والقطاعات العسكرية والصناعية والمدن الذكية في مبادئ الثورة الصناعية الرابعة تتطلب تقنيات حديثة لمكافحة الجرائم المعلوماتية.

• استخدام النظم الخبيرة التي تستند على قواعد ومعرفة تكنولوجيا المعلومات والتعرف على بصمات اليد والعين مثل الدخول بالمطارات وعمل نظام البصمة بالجوازات يعزز ما يسمى بالذكاء الاصطناعي وتقدم الأنظمة البرمجية.

• تخصيص مادة بالجامعات السعودية بمسمى الذكاء الاصطناعي وتم هذا بجامعة الملك عبدالعزيز وهي أول جامعة سعودية تفرض مادة الذكاء الاصطناعي للمسار العلمي لتدريسها لطلبة الجامعة لتحقيق رؤية المملكة.

• تعزيز أنظمة الروبورتات وتمكين عملها في المهن البسيطة مستقبلاً في المصانع وأعمال النظافة وغيره حيث منحت السعودية الجنسية للربورت صوفيا من إنتاج شركة سيمون روبوتكس الذي يعمل بالمؤتمرات العالمية بالتنظيم ويكون مفيد لدار العجزة للحديث وبشكل محدد مع كبار السن.

• الترجمة الآلية والألعاب الذكية أحد اهتمامات تقنيات الذكاء الاصطناعي للبرمجيات.

وقال إن من الأمثلة القائمة لتقنيات الذكاء الاصطناعي هي شركة قوقل ومحركات البحث بقواعد البيانات ومنصات الترجمة , شركة الفيس بوك , شركة أبل من خلال نظام السيري الذي يتحدث ويفهم الإنسان ويجاوبه حسب ما هو مبرمج عليه, أيضاً الطائرات مع الطيار الآلي، وكذلك الباصات الذكية التي تقود نفسها بجامعة ملتن كنز في بريطانيا منذ 2017 حيث تمت برمجة الباص ببرمجيات متقدمة ليقود نفسه بدون سائق ويقف عند نقاط التوقف.

وأضاف: من التجارب العربية وجود أول وزير للذكاء الاصطناعي بدولة الإمارات، وهو الوزير محمد سلطان الذي شكل مجلساً للذكاء الاصطناعي لتطوير المنشآت وتأهيل القياديين في تطوير قدراتهم المعرفية نحو عمل ذكي مشرق تكون فيه الدولة تقنياً 100%، وواثق أن القيادة ستسعى نحو بث هذه التقنيات لعمل إدارات ذكية ومصانع وتكنولوجيا ذكية تساعد الإنسان وتدعم قراراته نحو الصواب.