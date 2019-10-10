"الرويلي" يحضر اجتماع اللجنة العسكرية لرؤساء أركان الخليج بمسقط

"النبهاني": هدفنا تقوية أواصر التعاون العسكري بين دول مجلس التعاون

حضر رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، والوفد المرافق له؛ اجتماع الدورة "16" للجنة العسكرية العليا لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أركان القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، في مدينة مسقط بسلطنة عمان، اليوم، بمشاركة قائد القيادة العسكرية الموحدة، والأمين العام المساعد للشؤون العسكرية بالأمانة العامة لمجلس التعاون اللواء الركن أحمد بن علي آل علي.



وفي مستهلِّ أعمال الاجتماع، ألقى رئيس أركان قوات السلطان المسلحة بسلطنة عمان، رئيس الاجتماع، الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني؛ كلمة رحب من خلالها بالمشاركين ونقل لهم تحيات الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي.



وقال: هذه الاجتماعات تعمل دائمًا على تقوية أواصر التعاون العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، ونقدّم الشكر لجميع المشاركين في هذا الاجتماع.



وأكد الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية، أن اجتماع اللجنة العسكرية العليا، يأتي لوضع المزيد من القرارات والتوصيات التي تساهم في تسريع وتيرة التكامل الدفاعي بين القوات المسلحة بدول مجلس التعاون، وخاصة بعد تفعيل القيادة العسكرية الموحدة.



ووجّه الشكر والتقدير لرؤساء الأركان على جهودهم ودعمهم الدائم والمستمر لمنجزات العمل العسكري الخليجي المشترك.