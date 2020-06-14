"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران

حالة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية وتستمر حتى الـ7 مساءً

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.