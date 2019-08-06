رويترز: السعودية تبحث إمكانية استضافة بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات

قالت مصادر اليوم الثلاثاء، إن السعودية تبحث مع مسؤولي بطولة العالم للفورمولا 1 للسيارات، مدى إمكانية استضافة سباق في المملكة العربية السعودية، وتم استطلاع رأي رؤساء فرق بهذا الشأن.

وذكرت صحيفة التايمز أن مسؤولي الفورمولا 1 أجروا مباحثات مع العديد من الدول حول العالم التي ترغب في الاستضافة، دون الوصول إلى نتيجة.

ورجحت التايمز أن يصبح سباق السعودية واقعاً ملموساً في فورمولا 1 بحلول 2021 نظراً لأن جدول السباقات من المتوقع أن يتم توسيعه إلى 22 سباقاً وهو رقم قياسي في 2020.

ويناقش مسؤولو فورمولا 1 مع الفرق إحداث تغييرات كبيرة على المستويين الفني والرياضي اعتباراً من 2021.

وقال ماتيا بينوتو رئيس فيراري على هامش سباق جائزة المجر الكبرى الأحد الماضي إن البطولة ربما تشهد زيادة عدد السباقات إلى 24.

ويقام سباقان بالفعل في منطقة الشرق الأوسط الأول على حلبة الصخير في البحرين والثاني على حلبة مرسى ياس في أبوظبي مع وجود عقود مربحة وطويلة الأجل.

وإذا مضت المحادثات بين الطرفين قدماً فمن المرجح أن تحاول السعودية أن تستضيف السباق الثالث في المنطقة.

ومن المرجح أن يتم المباعدة زمنياً بين أي سباق سعودي وبين هذين السباقين اللذين يقامان في المنطقة لحماية الاستثمارات والحفاظ على تفرد الحدث.

وتبث سباقات فورمولا 1 على الهواء مباشرة ومجاناً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بموجب عقد مدته 5 سنوات أبرم في مارس/ آذار 2018.

وسجلت السعودية اسمها بالفعل في قائمة الدول المستضيفة لسباقات فورمولا إي للسيارات الكهربائية واستضافت أول سباق العام الماضي على حلبة الدرعية وهي حلبة شوارع بالقرب من العاصمة الرياض.

وأسهمت شركات سعودية في فورمولا 1 سابقاً في مجال رعاية الفرق، كما حدث في بطولة 1980 التي شهدت تتويج فريق وليامز بلقبه الأول.