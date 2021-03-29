مستشار أردني: الملك سلمان يأمر بإنعاش "الرئة" الأردنية بـ"الأكسجين" الطبي السعودي

وصف في تصريح لـ"سبق" التوجيه الملكي السعودي بـ"الأخوي غير المستغرب"

ثمّن المستشار والمحلل السياسي والأمني الأردني محمد الملكاوي القرار الحكيم والعاجل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتزويد الأردن بالأكسجين الطبي السعودي، مؤكدًا أن هذا القرار هو أمر ملكي سعودي أخوي لإنعاش رئة المرضى في المستشفيات الأردنية بالأكسجين الطبي السعودي في ظل جائحة كورونا.



وأكد المستشار الملكاوي في تصريح لـ"سبق" أن خادم الحرمين الشريفين يؤكد للعالم مرة بعد مرة أن المملكة العربية السعودية هي مملكة الإسلام والسلام، لهذا فإن (الأكسجين) الطبي السعودي هو بمثابة رسالة سلام سعودية للمحافظة على حياة المرضى الأردنيين، خصوصًا المرضى الذين دهمهم فيروس كورونا وحطم أجهزتهم المناعية.

وقال إن ارتفاع وفيات وإصابات كورونا في الأردن يعد مؤشرًا خطيرًا يهدد سائر المجتمع المحلي، لهذا جاء أول دعم ومساندة ومدد كريم من الجارة الأقرب للأردن إيمانيًا وأخويًا وقلبيًا وجغرافيًا وإنسانيًا ألا وهي المملكة العربية السعودية، التي تساند الأردن دائمًا في الأزمات والملمّات والأخطار والتحديات.



وعبّر المستشار الملكاوي عن تقديره الكبير كسفير للسلام لهذه اللمسة السعودية الحانية والدافئة التي أرادها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن تكون مبادرة عاجلة للأردن لإنقاذ المرضى الذين يحتاجون إلى الأكسجين الطبي بلا انقطاع، وفي مقدمتهم مرضى كورونا، مشيرًا إلى أن انقطاع الأكسجين الطبي في أحد مستشفيات الأردن بمدينة السلط القريبة من العاصمة عمّان لعدة ساعات فقط تسبب بوفاة (8) أشخاص فورًا.



وأشار إلى أن السعودية هي دائمًا صاحبة المبادرات الإنسانية للعالم والمنطقة بشكل عام والأردن بشكل خاص، لأن فيها (بيت الحكمة والاتزان) الذي تحتاج إليه الأمة العربية والإسلامية والإنسانية جمعاء خصوصًا في هذه المرحلة الخطيرة، مؤكدًا أنه في الوقت الذي تقوم فيه الجماعات الإرهابية وقوى البغي والضلال خصوصًا في اليمن بإطلاق الصواريخ على السعودية لقتل المدنيين خدمة لمشروعات أعداء الإسلام المعتدل والسعودية وعلى رأسهم إيران، تقوم السعودية في المقابل بإنقاذ حياة المدنيين وحمايتهم في المنطقة والعالم.

وختم المستشار الملكاوي حديثه بالقول إن سفير خادم الحرمين الشريفين في الأردن الدكتور نايف بن بندر السديري تنبه فورًا كسفير حكيم إلى حاجة الأردن للأكسجين الطبي السعودي لمواجهة النقص الحاد في المستشفيات لمساعدة المرضى، وبالتحديد في أقسام الرعاية الحثيثة والحرجة وغرف العمليات وأجنحة العلاج، مشيرًا إلى أنه يحق للسعودية أن تفخر بسفرائها الذين يمثلون خير تمثيل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ويحرصون أيضًا على ترجمة مبادرات الخير لولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان.