" العويس": استقبال ولي العهد لأسر الشهداء تأكيدًا لعناية القيادة بالمواطن

رفع الشكر والتقدير لخادم الحرمين والأمير محمد بن سلمان

أكد رئيس مجلس إدارة جمعية شهداء الواجب (واجب) سعود بن محمد العويس أن استقبال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لعدد من أسر الشهداء هو تأكيد من القيادة الرشيدة على حرصها بكافة أسر الشهداء والاستماع لهم وعرض متطلباتهم والعمل على تحقيقها، تعبيراً عن الوفاء للشهداء الذين قدموا دماءهم فداءً للوطن والقيادة والشعب .

وأضاف العويس أن سمو ولي العهد غمر أسر الشهداء بمشاعر صادقة ورعاية تجسد القيم الرفيعة والمبادئ السامية التي قامت عليها العلاقة في هذه البلاد المباركة بين القيادة والمواطنين، وتعززت بها اللُحمة الوطنية وسادت في ظلها مشاعر الولاء لهذا الوطن وقيادته والتضحية من أجل سلامته وسيادته.

وبين العويس أن ما نقله سمو ولي العهد لأسر الشهداء من تقدير واعتزاز خادم الحرمين -رعاه الله- بما قدمه شهداء الواجب من مختلف القطاعات العسكرية من تضحيات مشرفة دفاعًا عن دينهم ووطنهم وأمتهم وتثمين سمو ولي العهد هذه التضحيات يؤكد حرص القيادة الرشيدة على دعم ورعاية أسر الشهداء في كافة مناطق المملكة التي ستظل على الدوام محل اعتزاز القيادة والوطن.

وثمّن تأكيد سمو ولي العهد الأمين بشمول أعداد أخرى من أسر الشهداء بلقائهم في الفترة القادمة خلال حديثه لأسر شهداء الواجب والترتيب للقائهم في قادم الأيام والذين هم جميعًا محل اهتمامه، مبينًا أن جمعية شهداء الواجب تعمل بكل طاقاتها بالتعاون مع الجهات الحكومية لخدمة أسر الشهداء في إطار حرص القيادة الذي يلبي متطلبات ذوي الشهداء.

وفي ختام حديثه رفع باسمه وباسم أعضاء وعضوات مجلس إدارة الجمعية ونيابة عن ذوي الشهداء أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- وولي عهده الأمين على الرعاية الكريمة والاهتمام المستمر بأسر الشهداء والعناية بكافة شؤونهم .