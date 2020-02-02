"سبق" في أسبوع .. "صفقة القرن" و"كورونا" يتصدران الأحداث عالميًا.. وإلغاء إيقاف الخدمات الأهم داخليًا

منخفضات سريعة تؤثر بمناخ المملكة وعزل رئيس وزراء قطر على منصة النقاشات

تصدرت الكثير من الموضوعات منصة النقاشات الطويلة خلال الأسبوع الماضي، وحصلت على متابعة واسعة على المستوى الإعلامي وفي أوساط القراء، وحرصت "سبق" على نقل كل تفاصيل تلك الأحداث، وكان أبرزها ما يلي:

ترامب معلنًا "صفقة القرن": القدس عاصمة لإسرائيل.. ودولة فلسطينية متصلة الأراضي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء الماضي، في مؤتمر صحفي، أن خطته للسلام المعروفة إعلاميًّا بـ"صفقة القرن" تتكون من 80 صفحة، ومفصلة أكثر من أي خطة وُضعت سابقًا، مشيرًا إلى أن القدس ستبقى مدينة موحدة عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

وقال "ترامب": "إن خطتي ستمنح الفلسطينيين عاصمة في القدس الشرقية؛ إذ سنقوم بافتتاح سفارة لنا فيها"، على الرغم من أنه ذكر أن المدينة ستبقى موحدة عاصمة لإسرائيل.

http://sabq.org/CMJtw7

الملك سلمان يؤكد للرئيس الفلسطيني: مواقفنا ثابتة مع القضية

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله‏- اتصالاً هاتفيًا خلال هذا الأسبوع، بالرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين، أكد فيه موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية، وحقوق الشعب الفلسطيني منذ عهد الملك عبدالعزيز حتى اليوم، ووقوف المملكة إلى جانب الشعب الفلسطيني ودعمه لخياراته وما يحقق آماله وتطلعاته.

وكانت وزارة الخارجية قالت في بيان رسمي إن المملكة تجدّد تأكيدها دعم كل الجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وقالت إن المملكة تشجع بدء مفاوضات مباشرة للسلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تحت رعاية أمريكية.

https://sabq.org/tSp8TF

الملك يرعى الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

رعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بالصياهد الجنوبية للدهناء، الحفل الختامي لمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الرابعة.

ولدى وصوله مقر المهرجان، كان في استقباله -رعاه الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع المشرف العام على نادي الإبل.

http://sabq.org/BzvNwh

كورونا الجديد يواصل حصد الضحايا.. والمملكة ترفع درجة الاستعداد

ارتفعت حالات الوفاة بفيروس كورونا الجديد في الصين، إلى 258 حالة، منهم 45 حالة وفاة إضافية في مقاطعة هوبي، حسبما أعلنت السلطات الصحية المحلية.

من جهة أخرى، قال وزير التعليم حمد آل الشيخ، إنه تأكيدًا لدور #وزارة_التعليم ومسؤوليتها الوطنية، فقد وجّهت إدارات التعليم والجامعات والتدريب المهني، بتحديث خطط الطوارئ لديها، والبدء ببرامج للتوعية والتثقيف والوقاية من #فيروس_كورونا.

من جانب آخر، أوضح القنصل العام للمملكة العربية السعودية في قوانجو بالصين، محمد بن عبدالله البريثن، أن القنصلية منذ إعلان تفشي فيروس "كورونا الجديد" قامت بتفعيل لجنة الأزمات والطوارئ في القنصلية التي تعمل على مدار الـ 24 ساعة لتلقي اتصالات واستفسارات المواطنين، وإرشادهم إلى ما يجب عليهم اتباعه، وتقديم ما يحتاجون إليه من العون والمساعدة تماشيًا مع توجيهات قيادة السعودية.

http://sabq.org/yCgf23

http://sabq.org/w283Ty

http://sabq.org/nmDjKy

بقرار من وزير العدل.. إلغاء إيقاف الخدمات المرتبط بقضاء التنفيذ

قالت وزارة العدل إن وزيرها الدكتور وليد الصمعاني أنهى أزمة ما يسمى بإيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية، ليقتصر الأمر على منع التعامل المالي فقط طبقًا لنظام التنفيذ.

وأقرّ "الصمعاني" وضع ضوابط طلب طالب التنفيذ وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.

http://sabq.org/DSMrxp

محاكمة "ترامب".. البراءة قاب قوسين أو أدنى.. ورهان خصومه على "الشهود"

من المتوقع أن ينتهي مجلس الشيوخ الأمريكي من المرحلة الأولى من محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية مساءلته، قبل الانتقال إلى سؤال شديد الأهمية: هل يتعين استدعاء شهود مثل مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون؟

http://sabq.org/VT7Zfj

"الأرصاد": المملكة تتأثر بمنخفضات سريعة هذه الأسابيع.. و"سبق" تتابع

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الخميس الماضي، إن المملكة تتأثر خلال الأسابيع الحالية بمرور منخفضات سريعة تصاحبها تقلبات جوية ما بين يوم وآخر.

ودعت "الأرصاد"، الجميع، إلى متابعة موقع الهيئة وصفحة الإنذار المبكر، فيما تحرص "سبق" على متابعة تغيرات الطقس بشكل مستمر.

http://sabq.org/yF4pcQ

"أخاف نندم على جية الأتراك وما يطلعون".. السبب وراء عزل رئيس وزراء قطر

قالت المعارضة القطرية إن الديوان الأميري عزل ناصر بن خليفة، رئيس وزراء قطر عقب تسريب له، وصل للقصر الحاكم.

وقال الشيخ ناصر في التسجيل إنه يخشى من وجود القوات التركية التي تحمي عرش الأمير تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، وفتح بلاده على مصراعيها للنظام التركي.

وأضافت المعارضة: "تسريب وصل للقصر الحاكم عن طريق أعوان النظام، وفيه عزا (ناصر) العبارة إلى خوفه من استعمار بلاده من قِبل هذه القوات التي قد ترفض الرحيل مستقبلاً".

وتفصيلاً، قال الشيخ ناصر في عبارته: "أخاف نندم على جية الأتراك وما يطلعون"؛ وهو ما أزعج أمير قطر تميم بن حمد؛ وخشي أن تُغضب العبارة الأتراك؛ فينقلبون عليه.

https://sabq.org/ZdDBcf

الجمارك": يُسمح باستيراد السجائر عبر المواقع.. والحد الأعلى 200 سيجارة

أكد حساب الجمارك السعودية إمكانية طلب سجائر من خارج السعودية عبر المواقع الإلكترونية، كاشفًا عن الكمية المتاح استيرادها، والحد الأعلى.

وقالت الجمارك السعودية إجابة عن استفسار مغرد: "نعم، يُسمح باستيرادها عبر المواقع الإلكترونية، والحد المعفى من الرسوم الجمركية للاستيراد هو 200 سيجارة".

http://sabq.org/6R9Ppc