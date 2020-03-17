"كورونا" .. فرنسا تعلن مساعدات بـ 45 مليار يورو لدعم الاقتصاد

"لومير": مكافحة الفيروس ستكون طويلة الأمد وعنيفة وتستنفر جهودنا

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم، مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين، في إطار التصدّي لفيروس كورونا المستجد الذي يفرض أيضاً "حرباً اقتصادية ومالية".

وأوضح وزير الاقتصاد برونو لومير؛ لإذاعة "آر تي إل" الفرنسية، أن مكافحة الفيروس "ستكون طويلة الأمد وعنيفة وهذه الحرب ستحرّك كل جهودنا.

وأشار إلى أن أزمة تفشي "كورونا المستجد" ستغرق فرنسا في انكماش اقتصادي عام 2020.

وأكّد الوزير أن الحكومة التي ستقدّم "خلال ساعات" مشروع قانون مساعدات دعم إضافية، ستبني خطواتها على "توقعات بنمو يساوي -1% في عام 2020، أي نمو سلبي"، مضيفاً أن هذا الرقم "أولي".

وفرضت الحكومة الفرنسية اعتباراً من اليوم تدابير مشدّدة على التحرُّك نتيجة للتفشي السريع للفيروس في البلاد؛ ما يؤدي إلى تباطؤ الحركة الاقتصادية فيها، علماً أن عديداً من الشركات كانت تواجه صعوبات أصلاً منذ أسابيع بسبب الفيروس.