وزير النقل يهنئ القيادة والشعب السعودي بحلول عيد الفطر المبارك

أكد إنجاز العديد من أعمال السلامة التي تجاوز إجمالي أطوالها مليونين و770 ألف م

رفع وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر باسمه واسم كل منسوبي ومنسوبات الوزارة ومنظومة النقل، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية كافة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وأكد الجاسر أن وزارة النقل وكل أجهزة منظومة النقل والخدمات اللوجستية قد ضاعفوا جهودهم وكثفوا أعمالهم لمواجهة تحديات هذه الجائحة، علاوة على الاستفادة من أوقات منع التجول لتسريع إنجاز مشروعات الوزارة في مختلف مناطق المملكة.

وقال إنه قد تم إنجاز العديد من أعمال السلامة التي تجاوز إجمالي أطوالها مليونين و770 ألف متر في مختلف المناطق، إضافة إلى قيامها بتنظيف وصيانة 70 شاشة من شاشاتها على الطرق الرئيسة بالعاصمة الرياض، كما تم مسح وتقييم أكثر من 265 مليون متر، إضافة إلى إطلاق الوزارة خدمة استخراج التصاريح الاستثنائية للمركبات التي تزيد حمولتها على 90 طنًا، تسهيلاً لعملية استخراج التصاريح للناقلين دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة.