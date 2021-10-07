"التحالف": تدمير موقع إطلاق المسيَّرة التي استهدفت مطار أبها الدولي

قال إن عملية الاستهداف بصعدة شملت منصة الإطلاق وطاقم التفخيخ

أعلن تحالف دعم الشرعية باليمن أنه قام بتدمير موقع إطلاق المسيَّرة المفخخة في صعدة التي حاولت استهداف مطار أبها الدولي.

وأوضح التحالف أن عملية الاستهداف بمحافظة صعدة شملت منصة الإطلاق، وطاقم التفخيخ والإطلاق.

وكان التحالف قد أعلن في وقت سابق أمس الأربعاء وقوع 4 إصابات طفيفة لـ 4 من العاملين بمطار أبها، وتهشُّم زجاج بعض الواجهات؛ وذلك بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، حاولت تنفيذ هجوم عدائي على مطار أبها.

وأكد التحالف أن المحاولة الحوثية لاستهداف المدنيين بمطار أبها (المطار المدني) تُمثِّل جريمة حرب، مشيرًا إلى أن القوات تتخذ إجراءات عملياتية لتحييد مصادر التهديد المستخدمة في محاولة هجوم مطار أبها.