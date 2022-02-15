الملحقية الصحية السعودية لدى أمريكا.. احذروا محتالي "الوظائف"

ينتحلون صفة موظفيها ويدّعون أنهم مفوّضون منها

حذّرت الملحقية الصحية السعودية لدى واشنطن، من التعامل مع أشخاصٍ ينتحلون صفة موظفيها لأغراض التوظيف.

وقالت الملحقية إن هناك مَن ينتحلون صفة موظفيها ويدّعون أنهم مفوّضون من الملحقية لغرض التوظيف، آملة عدم التعامل معهم والتواصل مع الملحقية من خلال الطرق الرسمية.

‏يُشار إلى أن السفارة السعودية لدى واشنطن رصدت في أوقات سابقة عدة حالات احتيال متكررة على مواطنين سعوديين عن طريق اتصالات ورسائل بريد إلكترونية وهمية من قِبل أشخاص مجهولين خارج المملكة ينتحلون شخصية موظفين في السفارة، مستخدمين برامج إلكترونية تظهر أن رقم المتصل هو رقم سفارة المملكة بواشنطن أو أرقام الملحقيات أو عنوان البريد الإلكتروني التابع للسفارة.