صندوق الاستثمارات يعتزم الاستحواذ على 80% من البنية التحتية لأبراج "زين السعودية"

قال: الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة

قال #صندوق_الاستثمارات_العامة، اليوم، إن الصندوق وعدداً من المستثمرين ينوون الاستحواذ على حصة بنسبة 80% من البنية التحتية الخاصة بأبراج "زين السعودية".

وأضاف الصندوق: تأتي الصفقة المحتملة تماشياً مع إستراتيجية الصندوق للمساهمة في تطوير الابتكار في المملكة، لتصبح مركزًا عالميًا منافسًا في قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية.

وتابع الصندوق: يُعد قطاع الاتصالات والإعلام والتقنية أحد القطاعات الإستراتيجية محليًا، التي يسعى الصندوق من خلالها إلى تنمية وتوطين أحدث التقنيات والمعرفة فيها. كما ستعزّز الصفقة منظومة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية_السعودية_2030.