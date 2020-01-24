"هيئة المهندسين" تجتمع مع "أرامكو" لمناقشة المواضيع المشتركة

المباحثات تركزت حول الاختبارات المهنية وأهميتها ومدى فاعليتها

عقدت الهيئة السعودية للمهندسين، اجتماعاً مع شركة أرامكو؛ للتباحث في أهم المواضيع المشتركة، كما شهد الاجتماع الاطلاع على عدد من مواقع الشركة، لمعرفة أبرز الجهود المبذولة وأحدث التقنيات المستخدمة.

واستقبل رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" بالمنطقة الشرقية المهندس أمين الناصر؛ رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين المهندس سعد الشهراني؛ ونائب الرئيس المهندس حسين الشمري؛ وعضو مجلس الادارة المهندس سالم الهريش؛ والأمين العام المهندس فرحان الشمري؛ وعدداً من مسؤولي الهيئة.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة المهندس سعد الشهراني؛ أنه جرى خلال الاجتماع التعريف بالهيئة السعودية للمهندسين ونشأتها، ومهامها وأهدافها، والخطة الإستراتيجية وأبرز مرتكزاتها، إضافة إلى نظام مزاولة المهن الهندسية ومدى أهميته، والاختبارات المهنية للمهندسين والفنيين.

وأفاد "الشهراني"؛ بأنه تمّ التباحث في أهم المواضيع المشتركة بالقطاع الهندسي، والنقاش حول الاختبارات المهنية، وأهميتها ومدى فاعليتها في تطوير المهندسين السعوديين، ورفع كفاءتهم في القطاع الهندسي، مؤكداً أهمية العمل بتطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية والاعتماد المهني.

وقدّم رئيس مجلس إدارة الهيئة المهندس سعد الشهراني؛ الدعوة لاستضافة رئيس "أرامكو" المهندس أمين الناصر؛ بأمسية هندسية في الرياض ضمن الفعاليات الدورية التي تنظمها هيئة المهندسين، كما قدّم الدعوة لـ "أرامكو"؛ للمشاركة في المؤتمر الهندسي الدولي الثاني المزمع إقامته في شهر مارس 2020 ومشاركة أحد كبار مسؤولي "أرامكو السعودية"؛ ليكون متحدثاً رئيساً في المؤتمر نفسه.

ونُوقشت في أثناء الاجتماع أوجه التعاون وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، مثل: التدريب والتأهيل والاستفادة من تجربة "أرامكو" في نظام إدارة التدريب LMS، والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات التي تنظمها الهيئة، كما تمّ الاتفاق على تحديد ممثلين في كلتا الجهتين لمتابعة إنجاز المهام والإشراف عليها.

واختتم اللقاء بزيارة عدد من مراكز شركة أرامكو، مثل مركز التخطيط وجدولة إمدادات النفط OSPAS ومركز محاكاة استكشاف واستخراج النفط ومركز الثورة الصناعية الرابعة واختتمت الزيارة لمركز الملك عبدالعزيز للثقافة العالمي "إثراء" للاطلاع على أبرز الجهود التي تقدمها الشركة، وأحدث التقنيات المستخدمة في عدد من المجالات.

وفي ختام الزيارة قامت الهيئة بتكريم المهندس أمين الناصر، وعدد من النواب وكبار المدراء التنفيذيين، لما قدموه من دعم ولدورهم البارز في دعم القطاع الهندسي.