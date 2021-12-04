"التحالف": دمَّرنا أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء

شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض وأخرى لتموين الجبهات

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

وأشارت إلى أن الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين للجبهات.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية

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04 ديسمبر 2021 - 29 ربيع الآخر 1443 10:00 PM

شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض وأخرى لتموين الجبهات

"التحالف": دمَّرنا أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.

وأشارت إلى أن الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين للجبهات.

وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".

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