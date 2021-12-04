"التحالف": دمَّرنا أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء

شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض وأخرى لتموين الجبهات

أكدت قيادة قوات التحالف لدعم الشرعية باليمن تدمير أحد مواقع التخزين الرئيسية للأسلحة والتموين في صنعاء.



وأشارت إلى أن الموقع شمل مخازن للأسلحة تحت الأرض، ومخازن تموين للجبهات.



وأضافت قيادة التحالف: "اتخذنا إجراءات وقائية لتجنيب المدنيين والأعيان المدنية الأضرار الجانبية".