"أحمد موسى" محترف "النصر" ضمن خمسة "نيجيريين" يملكون سيارات فارهة وباهظة الثمن

نشرت صحيفة "allafrica"، تقريراً عن اللاعبين النيچيريين الذين يملكون سيارات فارهة وباهظة الثمن وكان من ضمن القائمة محترف النصر الحالي أحمد موسى .

وكتبت الصحيفة قائلة إنه معروف أن اللاعبين المحترفين يملكون ويحصدون كميات كبيرة من الأموال وبعضهم يكون حريصاً على اقتناء سيارات غير معتاد رؤيتها لسعرها الضخم .

وكتبت الصحيفة عن اللاعب أنه محترف حالياً في صفوف النصر السعودي حيث يملك عدد ثلاث سيارات مذهلة .

وقالت: "يملك اللاعب سيارات مرسيدس بينز واجون ورانج روفر فيرال ورانج روفر سبورت."

وضمت القائمة مع اللاعب كلاً من فيكتور موسيس وأديون إيغالو وأوبافيمي مارتينز وجون مايكل أوبي .

