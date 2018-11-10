تعليق الدراسة في القريات غدًا بسبب الأحوال الجوية وجريان السيول

وجَّه محمد الثبيتي، مدير التعليم في محافظة القريات، بتعليق الدراسة يوم غد الأحد في جميع مدارس تعليم القريات والقرى التابعة لها.

جاء ذلك بناء على تقارير الدفاع المدني وقرار لجنة الطوارئ، ونظرًا للأحوال الجوية السائدة بالقريات وجريان السيول؛ وهو ما يشكِّل خطورة محتملة.