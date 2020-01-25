القصيم تعيش الأسبوع الأبرد هذا العام..هل يبادر التعليم بقرارات جديدة؟

مناشدات بالتعليق أو تأخير الدوام الصباحي

مع التحذيرات التي أطلقها خبراء الطقس من تدني درجات الحرارة يوم غدٍ، ليصبح هذا الأسبوع الأبرد على الطلاب والطالبات في هذا العام والعام المنصرم، مع ما تشهده السعودية من موجات قطبية ضربت مناطق الشمال، ومتوقع أن تمتد للوسطى والشرقية والغربية يوم غدٍ، ينتظر بعض أولياء الأمور بالقصيم إلغاء الطابور الصباحي أو تأخير الدوام يوم غدٍ، على غرار ما فعله تعليم الجوف، إلا أن حساب تعليم القصيم حث في تدوينة بـ"تويتر" على ارتداء الملابس الثقيلة.

وقال الحساب عبر "تويتر": "أخي ولي الأمر، لتفادي أضرار الأجواء الباردة وتحاشياً لمضاعفات التقلبات الجوية، وحرصاً على صحة أبنائنا الطلاب وبناتنا الطالبات، نؤكد على متابعة ارتداء الملابس الشتوية اللازمة".

وانهالت المناشدات بالنظر في تأخير أو تعليق الدراسة، حيث قال محمد الربيعان: إن "كان تعليم القصيم في وعيه وفاهم بما يعمل فقرار التعليق أفضل قرار، برودة الجو قارسة وبالنسبة لي لن أجعل أبنائي يذهبون يوم غدٍ للمدرسة، ولكن لو يحصل تعليق أفضل من الغياب وكثير من أولياء الأمور يتفقون معي".

وذكر أحمد العنزي: "أقل شيء وأبسط الأمور تأخير الدوام إلى الساعة الثامنة والنصف، مثل تعليم الجوف".

وكتب المغرد أبوعزام الرسيني: "ننتظر تعليق الدراسة في تعليم القصيم وكل المناطق التي جاءها البرد القارس، الخطورة من البرد، وخاصة على طلاب المدارس الابتدائية الصغار فهم يتعرضون للبرد، ولا يحسنون الوقاية منه وقت الفسحة، الوقاية خير من العلاج".

وقال حساب "عين القصيم": "‏غداً تشتد البرودة خلال يومي الأحد والاثنين، وتعتبر أشد حالة برد تمر علينا، ويبدو أن حالة تعليق الدراسة ستكون بين إدارات التعليم وأولياء الأمور فمن سيكون المبادر؟".