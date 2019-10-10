الرئيس الروسي يزور السعودية الأسبوع المقبل

تحضير نحو 30 وثيقة لتوقيعها بين موسكو والرياض

أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم (الخميس) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات الأسبوع المقبل.

ونقل "روسيا اليوم" عن "أوشاكوف" قوله: "إن بوتين سيزور المملكة في 14 أكتوبر، أما الإمارات ففي 15 من الشهر نفسه".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أنه يجري الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

الرئيس الروسي السعودية موسكو بوتين

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10 أكتوبر 2019 - 11 صفر 1441 05:08 PM

تحضير نحو 30 وثيقة لتوقيعها بين موسكو والرياض

الرئيس الروسي يزور السعودية الأسبوع المقبل

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، اليوم (الخميس) أن الرئيس فلاديمير بوتين سيزور السعودية والإمارات الأسبوع المقبل.

ونقل "روسيا اليوم" عن "أوشاكوف" قوله: "إن بوتين سيزور المملكة في 14 أكتوبر، أما الإمارات ففي 15 من الشهر نفسه".

وأوضح مساعد الرئيس الروسي أنه يجري الآن تحضير نحو 30 وثيقة، بما في ذلك اتفاقات تجارية، لتوقيعها خلال زيارة بوتين إلى السعودية.

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