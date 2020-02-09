الآسيوي: "الهلال" نادي العقد في القارة الصفراء

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن حصول نادي الهلال السعودي على نادي العقد في دوري أبطال آسيا، وذلك بعد النتائج الرائعة التي حققها في السنوات العشر الأخيرة.

واكتسح الهلال التصويت الذي وضعه الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم والذي شارك فيه 137087 مصوتاً.

واكتسح الهلال التصويت بنسبة بلغت 83% وحل غوانزو الصيني ثانياً بـ10%.

وقال الآسيوي: "يعتبر نادي الهلال من أبرز أندية قارة آسيا، من خلال نجاحه في الفوز بسبعة ألقاب على المستوى القاري، وقد كان خلال العقد الماضي من أبرز الأندية التي واصلت المنافسة بقوة على لقب دوري أبطال آسيا، قبل أن ينجح في تحقيق مراده العام الماضي".

وأضاف: شارك الهلال في جميع نسخ دوري أبطال آسيا حتى عام 2019، وخرج من الدور الأول مرة واحدة فقط، ونال الوصافة مرتين عامي 2014 و2017.

وبعد الخسارة في النهائي مرتين، أثمرت مثابرة الهلال عن الفوز باللقب القاري عام 2019، بعدما تغلب في الدور النهائي على أوراوا ريد دايموندز الياباني بواقع 3-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وختم الموقع: في السنوات العشر الأخيرة كان الهلال الفريق الوحيد الذي بلغ نهائي دوري أبطال آسيا ثلاث مرات، كما بلغ الدور قبل النهائي مرتين.